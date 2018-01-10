أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“تقييم” تعلن استقبال طلبات المستثمرين لإنشاء وتشغيل مراكز “تقدير” في الرياض
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
النيابة العامة: إرهابيو القطيف تلقوا 70 صندوق...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، خلال جلسة لمحاكمة أحد المتورطين في
-
عضو شورى: البطالة الحقيقية 34%.. وهيئة الإحصا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة إن الهيئة العامة للإحصاء تروج أن نسبة
-
نجاح زراعة قلب صناعي لثلاثيني بمدينة الملك عب...بتاريخ
مكة المكرمة – واس :- نجح مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء ثاني عملية
-
“المياه والبيئة” تنفذ حملة إلكترونية لتحديث ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة القليلة القادمة تنفيذ الحملة الإلكترونية لتوزيع المياه