10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مهرب مخدرات “سوري” في الشرقية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الدمام – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بمحافظة الجبيل في المنطقة الشرقية.

وجاء في البيان:”بفضل من الله تم القبض على المدعو / خالد عبدالله محمد الزعبي – سوري الجنسية -، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إلية بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليه شرعاً ، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الأربعاء في المنطقة الشرقية”.

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