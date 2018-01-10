10 يناير 2018 مـ / موافق 23 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإمارات تدرج 10 أفراد وكيانين على قوائم الإرهاب

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرارا باعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

وشملت قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة بالقرار كلا من: خالد ناظم دياب (أميركا)، و د.سلام جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر (ليبيا)، ميسر علي موسى عبدالله الجبوري (قطر)، ومحمد علي سعيد اتم (الصومال)، وحسن علي محمد جمعة سلطان (البحرين)، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى (مصر)، ومحمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد (مصر)، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى قدري (مصر)، ومحمد فهمي محمود الشيخ (مصر)، وعلاء علي علي محمد السماحي (مصر) والمجلس الإسلامي العالمي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

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