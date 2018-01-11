“العمل” تكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم “حساب المواطن” في الدفعة الثانية رغم أهليتهم | فيديو

المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية يكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم من #حساب_المواطن في الدفعة الثانية على الرغم من أهليتهم للدعم#معالي_المواطن pic.twitter.com/MwV1dWSy2s

— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 10, 2018