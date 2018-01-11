“العمل” تكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم “حساب المواطن” في الدفعة الثانية رغم أهليتهم | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
كشف المتحدث الرسمي لوزراة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أسباب عدم حصول البعض على دعم من حساب المواطن في الدفعة الثانية على الرغم من أهليتهم للدعم.
وأوضح في مداخلة هاتفية في برنامج “معالي المواطن” عبر قناة “MBC”، أن هناك من المستفيدين قد يكون مؤهلاً وفقا لشروط الجنسية والإقامة، ولكن يمكن أن يكون غير مستحق للدعم وفقا لشروط الاستحقاق المالي وعدد أفراد الأسرة وما إلى ذلك.
وشرح أبا الخيل أنه يمكن للمستفيد أن يكون مؤهلا من ناحية أنه مواطن يحمل جنسية سعودية، ومقيم في المملكة، وزوج المواطنة وأبنائها، وألا يكون أكثر من 90 يوما خارج المملكة، مشيرا إلى أنه تم تلقي 54 ألف اعتراض على شروط الأهلية، وإذا تم قبولهم سيستلم غالبيتهم مستحقاتهم مع دفعة 10 فبراير المقبل.
المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية يكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم من #حساب_المواطن في الدفعة الثانية على الرغم من أهليتهم للدعم#معالي_المواطن pic.twitter.com/MwV1dWSy2s
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 10, 2018