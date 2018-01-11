11 يناير 2018 مـ / موافق 24 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | التحالف العربي يدمر 3 قوارب مفخخة حوثية ومستودعات أسلحة تدعمها إيران.. ويستهدف متسللين على الحدود
﻿

فيديو | التحالف العربي يدمر 3 قوارب مفخخة حوثية ومستودعات أسلحة تدعمها إيران.. ويستهدف متسللين على الحدود

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرا إلى أن قوات التحالف نجحت في تدمير ثلاثة قوارب مفخخة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقدته قيادة التحالف، اليوم (الأربعاء)، أن ميليشيا الحوثي تقوم بتدريب عناصرها الإرهابية على استهداف الملاحة البحرية، داعيا الأمم المتحدة للقيام بمهام الإشراف على ميناء الحديدة.

وفيما يلي أبرز ما كشفه المالكي، والمواقع التي تم تدميرها خلال الأيام الأخيرة داخل اليمن وعلى الحدود:

– التحالف العربي نجح في تدمير ثلاثة قوارب مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

– التحالف نجح في منع عدد من محاولات التسلل لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي.

– التحالف العربي استهدف عدداً من مخازن الأسلحة والإمدادات التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية.

– ميليشيا الحوثي الإرهابية تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

– هناك أدلة على وجود خبراء أجانب في اليمن يقومون بمساندة ودعم الانقلابيين.

– الجمارك والضرائب والنفط من أبرز دعائم المجهود الحربي للميليشيا الإرهابية.

– الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف نجح في السيطرة على عدد من المناطق.

– الجيش اليمني نجح في السيطرة على عدد من الأسلحة التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية.

– التحالف العربي يقوم بواجباته كاملة ضمن المجهود الدولي للحفاظ على الملاحة الدولية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق