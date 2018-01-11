فيديو | التحالف العربي يدمر 3 قوارب مفخخة حوثية ومستودعات أسلحة تدعمها إيران.. ويستهدف متسللين على الحدود

بتاريخ يناير 11, 2018

(أنحاء) – متابعات :- كشفت شركة “هاندسون روبوتيكس” المصممة للروبوت السعودي “صوفيا”، أمس (الثلاثاء)، عن تحقيق صوفيا إنجازًا