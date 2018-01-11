11 يناير 2018 مـ / موافق 24 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد قرابة 3 أشهر من حصولها على الجنسية السعودية.. “صوفيا” تحقق إنجازاً جديداً | فيديو

بتاريخ التكنولوجيا ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت شركة “هاندسون روبوتيكس” المصممة للروبوت السعودي “صوفيا”، أمس (الثلاثاء)، عن تحقيق صوفيا إنجازًا جديدًا، حيث أعلنت الشركة تزويدها بساقين تنتجان حركة أقرب إلى الوحش “فرانكشتين” منها لامرأة شابة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما أعلنت الشركة خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، تحت شعار “نطلق الروبوتات إلى الحياة”، قدرة صوفيا على محاكاة أكثر من 60 من تعبيرات الوجه المختلفة، والتعرف على الوجوه والمشاركة في محادثات طبيعية، وذلك بفضل تزويدها بمواد خاصة تحاكي الجلد والعضلات الحقيقية.

ومكنت الشركة المصممة الروبوت صوفيا من المشي بعض الخطوات، وذلك بعد قرابة 3 أشهر من إعلانها الحصول على الجنسية السعودية خلال إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في مدينة الرياض.

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