صور | 7 أندية تفوز بالتسجيل مع لاعبين في برنامج مواهب المواليد

(أنحاء) – متابعات :-
سجلت 7 أندية، أمس (الأربعاء)، مع 7 لاعبين من خلال برنامج عرض اللاعبين الموهوبين من مواليد المملكة، وهي أندية “النصر” و”الاتحاد” و”الهلال” و”الفيصلي” و”الفيحاء” و”الباطن” و”الرائد”.
ووقّع النصر مع الظهير الأيمن اللاعب سالم علي يحيى بمبلغ نصف مليون ريال، فيما وقع نادي الاتحاد مع صانع اللعب اللاعب أحمد هادي بالخير بمبلغ 200 ألف ريال، واتفق نادي الفيحاء مع قلب الدفاع اللاعب أحمد عماد الدين انديجاني بعرض قيمته 105 آلاف ريال، فيما اتفقت أندية الهلال مع اللاعب أحمد أشرف الفقي “طرف أيمن”، والفيصلي مع اللاعب موسى عيسى مصطفى “طرف أيمن”، والباطن مع الظهير الأيمن محمد بشير سوقي، والرائد مع حارس المرمى عبدالباسط سليمان عبدالله بعرض قيمته 100 ألف ريال لكل لاعب.
فيما لم يتم عرض الثلاثي “جابر عيسى” و”علي النمر” و”مروان عثمان” ضمن قائمة اللاعبين، وذلك لتلقيهم عروضًا خارجية للاحتراف، بينما تتاح الفرصة للأندية للتعاقد مع اللاعب عادل جمال بعد قرب انتهاء فترة إعارته لأحد أندية الدوري البرتغالي.