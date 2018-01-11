11 يناير 2018 مـ / موافق 24 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تسجيل 4 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الأربعاء، عن تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكّدة بين الطيور بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8)، في منطقة الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه تم اكتشاف إصابتين في ثادق والأفلاج ومثلهما في ضرمتا، وجميعها إصابات في حظائر تربية تقليدية، عدا مشروع دواجن واحد في محافظة ثادق.

وأضافت الوزارة أن الفرق البيطرية الميدانية تتابع عملها في منطقة مكة المكرمة ومحافظات الخرج وحريملاء وضرماء والأحساء وبريدة والبكيرية والدوادمي وحوطة بني تميم والافلاج وثادق، مشددة على استمرار تطبيق إجراءات منع تنقل الطيور الحية من دون إصدار إذن نقل مسبق، وإجراءات التخلص الصحي الآمن من الطيور في عدد من أحواش التربية التقليدية بمحيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها.

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