“الزكاة والدخل” تنشر دليل المستهلك لضريبة القيمة المضافة

(أنحاء) – متابعات :-
نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، دليل المستهلك في ضريبة القيمة المضافة.
ودعت الهيئة عبر الدليل المستهلكين إلى ضرورة التأكد من الحصول على فاتورة تشتمل على اسم التاجر وعنوانه، وتاريخ الشراء والرقم الضريبي، وخانة القيمة المضافة في حال شراء منتج من منشأة مسجلة في الضريبة.
وقدّمت الهيئة طريقة للمستهلك تجعله يتأكد من خلالها أن المنشأة التي يتعامل معها وتحصل منه على ضريبة القيمة المضافة مسجلة لدى هيئة الزكاة والدخل، وذلك عبر التحقق من رقمها الضريبي عبر خانة البحث في الرابط VAT.GOV.SA.
وطالبت المستهلكين في حال فرضت المنشأة نسبة أكبر أو أقل من 5% للضريبة، بالتواصل مع الهيئة عبر الرقم المجاني 19993 أو حسابها الرسمي على “تويتر”، أو التطبيق الرسمي للقيمة المضافة أو البريد الإلكتروني.