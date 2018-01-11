11 يناير 2018 مـ / موافق 24 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أول جوال في العالم يدمج بصمة الإصبع في شاشة العرض

بتاريخ التكنولوجيا ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

خلال فاعليات معرض السلع الاستهلاكية بمدينة “لاس فيجاس”، كشفت شركة “Vivo” عن خاصية لطالما انتظرها عملاء “آبل” و”سامسونج” في جوالاتهم، وهي دمج بصمة الأصابع على شاشة العرض في الجوال.

وأوضحت الشركة الصينية أن مستشعرات ماسح بصمات الأصابع متواجدة على شاشة الجوال “OLED”، وتزيل القفل بسهولة وبدقة وبسرعة كما يمكنها توثيق أنشطة الدفع وغيرها من الخدمات.

وعملت “فيفو” على تحديد بصمات الأصابع من خلال مستشعرات وضعتها بين “بيكسلات” الشاشة مشددة على أنها لا تعمل في شاشات “LCD”.

ومن الجدير بالذكر أن بصمة الأصابع عادت مجددا إلى الأضواء بعد انتقادات وشكاوى من عملاء “آبل” بسبب عيوب في استخدام بصمة الوجه في جوال “آيفون إكس”.

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