أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»متحدث التحالف: المنافذ الإغاثية في اليمن مفتوحة أمام المنظمات الدولية والدول المانحة لاستقبال المساعدات
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