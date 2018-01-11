فيديو وصور | الشيخ السديس يؤم المصلين بالمسجد النبوي ويلقي كلمة من محراب الروضة

(أنحاء) – متابعات :-
أمَّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس (الأربعاء)، المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، كما ألقى كلمة من محراب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالروضة الشريفة.
وأكد الشيخ السديس في كلمته وجوب حمد الله تعالى لأنه أنعم على هذه البلاد بهذه الشريعة الكاملة والشاملة التي حققت المصالح وكثرت ودرأت المفاسد وقتلتها، مشيراً إلى أن من نعم الله تعالى علينا وجود الحرمين الشريفين والبقعتين المقدستين والمسجدين الفاضلين.
وأضاف أن من فضل الله على الحرمين أن هيأ لهما ولاة الأمر منذ عهد الإمام المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، اللذين يوليان الحرمين كل الرعاية والاهتمام والعناية الجليلة.
وقدم السديس في نهاية كلمته الشكر لأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، على اهتمامه وحرصه ومتابعته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يهم زائريه، ومنها مقترحه بأن تكون صلاة الإمام من محراب الرسول في الروضة إحياءً له وتحقيقاً للمقاصد الشرعية بالتخفيف والتيسير على المصلين والزائرين في المسجد.