صور | سرقة مجوهرات بالملايين في سطو مسلح على فندق ريتز باريس

(أنحاء) – وكالات :-
قالت الشرطة الفرنسية، إن لصوصا مسلحين بالفئوس سرقوا يوم الأربعاء مجوهرات ربما تصل قيمتها لأكثر من خمسة ملايين دولار من متجر في فندق ريتز باريس الشهير.
ونفذ خمسة لصوص عملية السطو في الفندق الفاخر بعد ظهر اليوم. وألقي القبض على ثلاثة منهم فيما لاذ اثنان بالفرار. ولم تقع أي إصابات.
وقال مصدر بالشرطة “الخسارة كبيرة للغاية ولم تقدر بعد”، وتكهن مصدر آخر بأن الخسارة تقدر بنحو 4.5 مليون يورو (5.38 مليون دولار) لكنه قال إنه تمت استعادة حقيبة ربما تحتوي على جزء من المسروقات.
وليست جرائم السطو المسلح على متاجر المجوهرات بغريبة على شوارع باريس الفاخرة قرب ساحة فندوم بوسط باريس حيث يقع فندق ريتز.