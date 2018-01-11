إحالة مشهورة بـ “سناب شات” ومصنع مياه للنيابة العامة بسبب إعلان مُضلل

(أنحاء) – متابعات :-
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعاً لتعبئة مياه الشرب، وإحدى المشهورات على “سناب شات” إلى النيابة العامة، بسبب إعلان مضلل.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة، الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة استقبلت بلاغاً من أحد المستهلكين عن إعلان لمنتجات مصنع مياه معبأة عبر “سناب شات”، وتبين أنه يتضمن مغالطات وادعاءات صحية وتغذوية مضللة للمستهلكين.
وأضاف السلطان أن الهيئة استدعت ممثلاً للشركة المنتجة لهذه المياه والوكيل القانوني للمعلنة لسماع أقوالهما بشأن ما احتواه الإعلان من مغالطات وادعاءات مضللة للمستهلكين ومخالفة للنظام، مشيراً إلى أنه جرى توثيق إفادتهما وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهما.
وكانت الهيئة تفاعلت مع بلاغ تقدم به أحد المغردين يفيد بأن إحدى المشهورات على “سناب شاب” قامت بالإعلان عن منتج مياه وتدعي أنه يساعد على علاج بعض الأمراض المستعصية مثل ضغط الدم والسرطان وآلام المفاصل، وهشاشة العظام، والسكري، والنقرس وغيرها.