أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»نائب الرئيس اليمني: قواتنا على مشارف صنعاء
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
زلزال يهز العاصمة العراقية بغداد...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال سكان في العاصمة العراقية بغداد إنهم شعروا بزلزال يوم الخميس في الساعة العاشرة
-
متحدث التحالف: المنافذ الإغاثية في اليمن مفتو...بتاريخ
الرياض – واس :- أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي بن صالح
-
فيديو | التحالف العربي يدمر 3 قوارب مفخخة حوث...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي
-
وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلق بلاده من ...بتاريخ
لندن – واس :- جدد وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، موقف حكومة بلاده الثابت تجاه القلق من نشاطات