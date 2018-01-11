11 يناير 2018 مـ / موافق 24 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نائب الرئيس اليمني: قواتنا على مشارف صنعاء

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح إن هدف الشرعية في بلاده واضح ويتمثل في محاربة الإرهاب وإنهاء الانقلاب.

وأشار خلال تصريحات صحفية الأربعاء، أن الدولة تضع الخطط اللازمة لذلك بدعم الأشقاء في دول التحالف والأصدقاء، لافتًا الانتباه إلى أن الحكومة الشرعية وبدعم قوات التحالف العربي حققت انتصارات كبيرة أدت إلى تراجع الانقلابيين من سواحل عدن إلى أن أصبحت قوات الشرعية اليوم تفصلها عن العاصمة صنعاء كيلومترات معدودة، في ظل انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين الحوثيين.

وأشار إلى أن العمليات الميدانية تسير وفق خطط عسكرية دقيقة ومزمّنة مراعين تحقيق الإنجازات بأقل قدر من الخسائر، مع مراعاة الحفاظ على أرواح المدنيين.

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