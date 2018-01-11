11 يناير 2018 مـ / موافق 24 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها “العمل” تتضمن تقسيم المستفيدين إلى فئتين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتضمن تقسيم المستفيدين إلى فئتين.

وأوضحت المصادر أن الفئة الأولى هم المستحقون الذين ليس لهم دخل سوى معاش الضمان الاجتماعي أو إعانة مقررة لهم نظاماً، والفئة الثانية هم المستحقون الذين لديهم دخل إضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي أو الإعانة أيا كان مقدار الدخل الإضافي، حيث سيخصص دعم سكني ثابت ومناسب للمستحقين، وفقا لـ”عكاظ”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الأخيرة على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وأشار وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى أن الآلية التي تم إقرارها من مجلس الوزراء تشمل الأسر التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمستحقة للدعم السكني، وسيتم تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق بين كل من وزارات الإسكان والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن استهداف توفير الحلول السكنية الملائمة لكافة شرائح المستحقين للدعم السكني.

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