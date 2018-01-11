11 يناير 2018 مـ / موافق 24 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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زلزال يهز العاصمة العراقية بغداد

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال سكان في العاصمة العراقية بغداد إنهم شعروا بزلزال يوم الخميس في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش)، ولم يتسن الاتصال بالسلطات لطلب التعقيب.

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