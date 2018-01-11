11 يناير 2018 مـ / موافق 24 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد الموافقة على تصديرها.. ارتفاع أسعار المواشي بنسبة 25% في عدد من المناطق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال رئيس رابطة مربي المواشي بالمملكة سعود الفهتاء إن أسعار المواشي ارتفعت بنسبة 25 % في عدد من المناطق، وذلك بعد إصدار وزارة البيئة والمياه والزراعة التنظيمات الخاصة بتصدير المواشي للخارج.

وتوقع الفهتاء أن يشهد السوق زيادة أخرى في الأسعار عند البدء الفعلي بالتصدير، مبيناً أن متوسط أسعار الخرفان ارتفع من 500 ريال إلى 650 ريالاً.

كما انتقد تأخر الوزارة في السماح بتصدير المواشي، خاصة وأن الأمر السامي الخاص بذلك صدر قبل أكثر من 6 أشهر، لافتاً إلى أنه بعد صدور التنظيمات الخاصة بالتصدير طلبت الوزارة من مربي الماشية مراجعتها بعد شهر للحصول على أذونات التصدير، وفقاً لصحيفة “الوطن”.

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