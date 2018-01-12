12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكافحة المخدرات تطيح بعصابة ترويج الحبوب المحظورة في مكة والرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكّنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من الإطاحة بعصابة تمتهن الترويج للحبوب المخدرة، أثناء استقبالهم كمية ضخمة منها.

وأوضحت “المكافحة” على حسابها في “تويتر” أنها وبعملية مشتركة من فرعيها بالرياض ومكة المكرمة، وبالتعاون مع الجمارك، تمكّنت من القبض على خلية من 5 أشخاص لاستقبالهم 196 ألف حبة من الحبوب المحظورة.

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