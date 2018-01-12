12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“نجل شقيق صالح” في أول ظهور له: نمد أيدينا إلى الأشقاء في السعودية لاستعادة أمن اليمن

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وصل طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، اليوم (الخميس)، إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، التي تخضع لسيطرة الشرعية، داعيًا إلى تنفيذ وصية عمه “علي عبد الله صالح” بالاستمرار في مواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية والحفاظ على عروبة اليمن.

وتوجّه القائد العسكري لانتفاضة صنعاء، في أول ظهور له بعد مقتل عمه، إلى مديرية الصعيد، لزيارة أسرة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، الذي قُتل الشهر الماضي، على أيدي الحوثيين.

وظهر العميد طارق صالح في صور إلى جانب عدد من المواطنين، حيث لقي ترحيبًا كبيرًا في الأوساط اليمنية، حيث قال خلال مقطع فيديو متداول: “نمد أيدينا إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، على اعتبار أن أمن اليمن من أمن المنطقة”.

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