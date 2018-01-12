12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ يعلق على ما يتردد حول تعيين سيدة رئيسة لأحد الأندية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أمس الخميس، أن ما يتداول حول تعيين سيدة رئيسة لمجلس إدارة أحد الأندية الرياضية غير صحيح.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريدة على حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “غير صحيح ما يتردد حول رئاسة سيدة لأحد الأندية الرياضية”.

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