12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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زيادة عدد اللاعبين الأجانب لأندية الدوري السعودي إلى 7 لاعبين

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب لأندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 7 لاعبين وفق ضوابط جديدة.

وأوضح الاتحاد في بيانٍ أمس الخميس، في تفاصيل القرار أنه يحق لكل نادٍ إشراك 6 لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للمباراة، ولاعب أجنبي واحد ضمن قائمة البدلاء.

كما قرر زيادة عدد اللاعبين البدلاء إلى تسعة لاعبين كحد أقصى أسوة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ، مشيراً إلى أن هذا التنظيم لا يشمل اللاعبين المواليد.

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