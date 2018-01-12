12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة جدة تطيح بسائق “تاكسي” تحرش براكبة وقام بحركات غير أخلاقية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي إن شرطة محافظة جدة ألقت القبض على سائق “تاكسي” تحرش براكبة، حيث وثق ذلك مقطع فيديو متداول.

وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بتعرض امرأة للتحرش من سائق شركة أجرة خاصة أثناء توصيلها، وقيامه بحركات غير أخلاقية.

وأضاف أن الشرطة تمكّنت من تحديد هوية المتهم، واستطاعت فرق البحث الجنائي القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة.

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