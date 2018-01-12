12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | مدني جازان ينتشل جثمانين لفتاة وطفل غرقا في مستنقع

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان بمعاونة بعض المواطنين أمس (الخميس)، من انتشال جثمانين لفتاة وطفل، إثر غرقهما في مستنقع مياه راكدة بمجرى وادي شهدان بمحافظة بيش.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان المقدم يحيى القحطاني أن المديرية تلقت بلاغاً بحالتي غرق في مستنقع تقدر مساحته “٥.١٠” متر مربع، لافتاً إلى أن بعض المواطنين ساهموا بانتشال الجثمانين قبل وصول الفرق.

وبّين القحطاني أن الغريقين هما طفل (١٠ أعوام)، وفتاة (١٧ عاما)، مجدداً تحذيراته من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار.

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