12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أسير حوثي يعترف: تلقيت تدريبًا مع 39 عنصراً على يد لبناني تابع لحزب الله

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشر الجيش الوطني اليمني، أمس (الخميس)، مقطع فيديو لأسرى الميليشيات الحوثية بالجوف، تضمن اعتراف لأسير أكد تلقيه برفقة 39 عنصراً تدريبات على أيدي ميليشيات حزب الله اللبناني في صنعاء بإشراف شخص يُدعى “ساجد”.

وأضاف الأسير الذي كان يعمل خبيراً في المدفعية والصواريخ، أنه تم توزيع المتدربين على مناطق حدودية مع المملكة في جبهات الجوف وصعدة وحجة.

 كما كشف أن التدريب العملي على الهاونات تم خارج العاصمة، حيث كان يأتي المدعو ساجد، وهو لبناني وحارب في العراق إلى موقع التدريب بشكل أسبوعي منتظم.

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