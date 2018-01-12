12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب لماكرون: على إيران الكف عن أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

واشنطن – رويترز :-

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس على أهمية أن “توقف إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأمام ترمب حتى الجمعة لاتخاذ قرار بشأن استمرار تعليق العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.

وحث ماكرون وحكومتا بريطانيا وألمانيا ترمب اليوم الخميس على الالتزام بالاتفاق النووي، وقال البيت الأبيض في بيان إن ترمب وماكرون اتفقا في الاتصال الهاتفي على مواصلة الضغوط على كوريا الشمالية “حتى تعود إلى مسار نزع السلاح النووي”.

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