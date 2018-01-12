12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: 70% من المستفيدين راضون عن المنتجات السكنية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، إن المنتجات السكنية التي تعلنها الوزارة شهريًا تلقى قبولًا من المواطنين المستفيدين بنسبة تصل إلى 70%.

وأوضح السويلم أنه يحق للمستفيد رفض المنتج بسبب نوعيته أو موقعه أو غيرها من الأسباب والعودة مجدداً إلى قوائم الانتظار ليتم تخصيص منتج آخر يتناسب معه بشكل أكبر ويتوافق مع رغباته وقدراته المالية، لافتا إلى أن المنتجات خلال عام واحد لبّت نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني وأسهمت في تقليص قوائم الانتظار التي تصل إلى نحو 1.5 مليون أسرة على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

ووصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق برنامج “سكني” مطلع العام الماضي إلى 282.7 ألف منتج سكني وتمويلي، وأعلنت وزارة الإسكان والصندوق العقاري مؤخراً إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018 بأكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي.

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