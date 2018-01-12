12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة مكة تطيح بمقيمة تنتحل صفة سعودية للنصب على المواطنين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت الدوريات الأمنية بمكة المكرمة القبض على مقيمة من جنسية آسيوية لانتحالها صفة مواطنة سعودية؛ بغرض القيام بأعمال نصب واحتيال على المواطنين، بمساعدة زوجها.

وأوضحت مصادر أن مقيم جنسيته “برماوية” أدعى أن زوجته سيدة أعمال سعودية وتمتلك شركات، مستغلاً ذلك في التحصل على أموال بالنصب والاحتيال على مواطنين وتحرير شيكات لهم دون رصيد.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تعاملت مع بلاغات واردة في هذا الاتجاه وقامت بتتبع أوصافهما وعمل كمين محكم لهما والقبض عليهما بحي العزيزية، لافتةً إلى أنها وجدت معهما دفتر الشيكات قبل أن تودعهما مركز الشرطة؛ تمهيداً لإحالتهما للنيابة لاستكمال اللازم، حسب “سبق”.

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