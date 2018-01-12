12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“حماية المستهلك”: نراقب الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.. وندعو الجميع للإبلاغ عن المخالفات
﻿

“حماية المستهلك”: نراقب الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.. وندعو الجميع للإبلاغ عن المخالفات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت الدكتورة سمر القحطاني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، إن الجمعية تراقب السوق المحلي لحماية المستهلكين من أي تلاعب بأسعار السلع والخدمات، في ظل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت القحطاني أن الجمعية تتدخل سريعا عند وجود تلاعب أو تطورات تؤثر في المستهلك، ويتم رفع أي مخالفة تجارية في ذلك للجهات ذات العلاقة، داعية كل المستهلكين إلى الإبلاغ فورا عن أي استغلال أو مخالفة تتعلق بالأسعار، وفقا لـ”الوطن”.

وكانت الجمعية قد نشرت عدة نصائح للمستهلكين للتأقلم مع القيمة المضافة أبرزها مراجعة الالتزامات المالية وتحديد الأولويات ووضع ميزانية محددة للمصروفات والاستفادة من العروض الترويجية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق