12 يناير 2018 مـ / موافق 25 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أمير الرياض يكرّم مدينة الملك سعود الطبية
﻿

أمير الرياض يكرّم مدينة الملك سعود الطبية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مدينة الملك سعود الطبية، لمشاركتها الفاعلة في ملتقى الطيران العام في دورته الرابعة، والذي ينظمه نادي الطيران في مطار الثمامة بالرياض وشاركت مدينة الملك سعود الطبية في الملتقى بجناح يبرز دورها الطبي والمشاريع المستقبلية.

من جهته، أكد خالد العوفي مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بأن رعاية المدينة للملتقى طبياً تأتي إيماناً منها بأهمية المشاركة في المناسبات والملتقيات الوطنية لإبراز الخدمات الطبية ونشر ثقافة التوعية الصحية بالإضافة إلى اطلاع الزوار على مشاريعنا المستقبلية.

وأضاف العوفي، بأن المدينة تثمن هذا التكريم الذي يعكس مدى التقدير لدورها في المجال الطبي والصحي ومشاركتها في الفعاليات والأنشطة.

وقدم العوفي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيـران السعودي لدعمه الرياضات الجوية في المملكة، ونشر ثقافة الطيران العام وعلومه في مختلف فئات المجتمع بالمملكة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق