13 يناير 2018 مـ / موافق 26 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: استشهاد جندي أول إثر انفجار لغم أرضي على الحدود الجنوبية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أدى انفجار لغم، مساء اليوم (الجمعة)، في الحد الجنوبي بنجران إلى استشهاد جندي أول من القوات المرابطة على الحدود السعودية.

وقالت مصادر إن الجندي يدعى حسن بن علي الريثي من جبل القهر بمحافظة الريث التابعة لمنطقة جازان، لافتة إلى أن الصلاة على الشهيد ستقام يوم غد السبت في الجامع الكبير بمحافظة الريث، رحمه الله وتقبله في الشهداء، بحسب “سبق”.

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