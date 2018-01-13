13 يناير 2018 مـ / موافق 26 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإحصاء” تكشف عن عدد المسنين فوق سن الـ 65 من السعوديين والمقيمين ومناطق تمركزهم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن إجمالي عدد المواطنين من كبار السن في المملكة فوق سن الـ 65 سنة، بلغ أكثر من 850 ألف مسن، أي 4.1% من السكان السعوديين في المملكة، مبينة أن 48.1% منهم ذكور، و51.1% منهم إناث.

وأوضحت أن عدد مَن تجاوزت أعمارهم 65 سنة في المملكة من الأجانب يزيد على 190 ألفاً، أي أن إجمالي المواطنين والأجانب يبلغ ما يقارب مليون مُسن، 57% منهم ذكور، و43% إناث من جملة السكان في المملكة.‎

وأشارت إلى أن أكبر عدد من المسنين فوق سن الـ 65 من المواطنين وفق التوزيع الجغرافي يتواجدون في منطقة مكة المكرمة بنسبة 24%، وأقلهم في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 1.3%، ضمن 13 منطقة في المملكة.

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