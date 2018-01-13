بعد 20 ساعة بحث.. “مدني الباحة” يعثر على راعٍ سوداني فُقد في منطقة وعرة | صور

(أنحاء) – متابعات :-
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، اليوم (الجمعة)، من العثور على وافد سوداني يبلغ من العمر 24 عامًا في حالة إعياء شديد، وذلك بعد أكثر من 20 ساعة من البحث عنه.
وأوضح المتحدث الإعلامي العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الوافد المتغيب منذ أمس يعمل راعيًا للأغنام بحمى محوية شمال المحافظة، حيث استمرت عمليات البحث المشتركة مع الجهات الأمنية إلى الساعة 01:30 مساءً دون جدوى، وذلك لوعورة المنطقة وظلامها الشديد.
وأضاف الغامدي أن أعضاء من فريق السلام التطوعي شاركوا عند الساعة 6 صباح اليوم في عمليات البحث، التي استمرت حتى عثور رجال الدفاع المدني على الوافد الشاب في موقع يبعد عن سكنه بنحو 2 كلم عند الساعة 05:30 من مساء اليوم، حيث تم نقله للمستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية.