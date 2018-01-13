13 يناير 2018 مـ / موافق 26 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور”: يمكن إعادة المخالفات إلى حدها الأدنى في هذه الحالة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفاد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور بأن الإدارة تعمل على استحداث آلية جديدة لإلغاء الحد الأعلى للمخالفات إذا ثبت عدم تلقي المخالف إشعارا بالمخالفة عبر رسالة نصية على هاتفه.

وأوضح، بحسب “المدينة”، أنه إذا جرى التحقق من عدم وصول إشعار بالمخالفة لهاتف المخالف، فإن هيئة الفصل في المخالفات بإدارات المرور في المدن والمحافظات ستعيد المخالفة للحد الأدنى.

وأضاف أن المخالف سيُمنح بعد ثبوت صحة اعتراضه مهلة جديدة مدتها 30 يوماً لسداد المخالفة بقيمة الحد الأدنى تبدأ من تاريخ صدور قرار هيئة الفصل في المخالفات.

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