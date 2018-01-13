13 يناير 2018 مـ / موافق 26 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | نصائح لحفظ بيانات البطاقة الائتمانية من السرقة والاحتيال

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مقطع فيديو توعويا لكيفية حفظ بيانات البطاقة الائتمانية من السرقة والاحتيال.

وتضمّنت توصيات المؤسسة: تجنُّب كتابة تواريخ الميلاد أو أرقام الهاتف عند اختيار الرقم السري للبطاقة، وعدم تدوين الرقم السري داخل المحفظة أو خلف البطاقة، وعدم التصريح بالرقم السري لأي شخصٍ كان أو تطلب من شخصٍ آخر استخدام البطاقة بالنيابة.

كما أوصت “النقد” باستخدام مواقع إلكترونية موثوقة عند الشراء عبر الإنترنت، والتحقق من وجود الرموز الأمنية التي تؤكد هوية المشتري على تلك المواقع، وتجاهل الإعلانات التي تطلب معلومات شخصية عن البطاقة الائتمانية، مثل الرقم السري أو كلمة المرور، والتخلص من البطاقة بقص شريحتها عند استبدالها أو إلغائها.

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