13 يناير 2018 مـ / موافق 26 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكة.. إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال في حادث مروري

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعرّضت أسرة من 9 أشخاص بينهم 5 أطفال، أمس الجمعة، لحادث مروري بالطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة، نتج عنه إصابتهم جميعًا بإصابات متوسطة وبسيطة.

ووجّهت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، 4 فرق إسعافية للموقع بالإضافة إلى فرقة تدخل متقدم، بعد تلقيها بلاغاً بالحادث من العمليات الموحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونقل 5 إصابات مستقرة إلى مستشفى النور التخصصي، وعلاج 4 إصابات بسيطة بالموقع، بعد رفضهم النقل إلى المستشفى.

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