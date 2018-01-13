مكة.. إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 أطفال في حادث مروري

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
المدينة المنورة.. تفاصيل وفاة “طالب ثانوية” خ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- روى مدير مدرسة ثانوية قيس بن سعد الأنصاري في المدينة المنورة، تفاصيل وفاة الطالب
-
تفاصيل حادث بشع في تبوك.. سعودي يقنع ابنته با...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت مصادر تفاصيل اعتراف مواطن بقتل ابنته في محافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك قبل
-
صور | مدني جازان ينتشل جثمانين لفتاة وطفل غرق...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان بمعاونة بعض المواطنين أمس (الخميس)، من انتشال جثمانين
-
صور | سرقة مجوهرات بالملايين في سطو مسلح على ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قالت الشرطة الفرنسية، إن لصوصا مسلحين بالفئوس سرقوا يوم الأربعاء مجوهرات ربما تصل قيمتها