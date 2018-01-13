فيديو | “الجوازات” توجّه نصائح هامة للسعوديين والمقيمين قبل السفر للخارج

(أنحاء) – متابعات :-
وجّهت المديرية العامة للجوازات عدة نصائح للمواطنين والمقيمين لاتباعها في حال رغبتهم في السفر إلى الخارج، تضمنت ضرورة التأكد تاريخ انتهاء الجواز، وأن تكون فترة صلاحيته 6 أشهر على الأقل، ويفضل أن يكون لكل شخص جواز منفصل، لأن المرافق لا يحق له السفر بدون صاحب الجواز.
وشدّدت على أهمية المحافظة على الجواز، لأنه يمثل الوثيقة الثبوتية للشخص في الخارج، بالإضافة للاحتفاظ بصورة للجواز على الهاتف، وصورة مطبوعة، تحسباً لأي ظرف.
ونبّهت الجوازات المواطنين للحرص على تسجيل جوازات سفرهم في سفارة المملكة في البلد الذي يسافرون إليه عند الوصول، كما نصحت المقيمين بالحرص على التأكد من تاريخ الخروج والعودة، والعودة إلى المملكة قبل انتهاء التأشيرة.
أخي المواطن أخي المقيم:
من أجل راحتك أثناء السفر، إليكَ بعض النصائح قبل السفر إلى الخارج
ونتمنى لكم إجازة سعيدة #جوازك_هويتك pic.twitter.com/vYg9es65rf
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 12, 2018