فيديو | “الجوازات” توجّه نصائح هامة للسعوديين والمقيمين قبل السفر للخارج

أخي المواطن أخي المقيم:

من أجل راحتك أثناء السفر، إليكَ بعض النصائح قبل السفر إلى الخارج

ونتمنى لكم إجازة سعيدة #جوازك_هويتك pic.twitter.com/vYg9es65rf

— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 12, 2018