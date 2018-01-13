13 يناير 2018 مـ / موافق 26 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الزكاة والدخل”: تأجير البيوت والشقق السكنية وبيعها معفي من ضريبة القيمة المضافة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف حساب ضريبة القيمة المضافة التابع لهيئة الزكاة والدخل، وضع تأجير البيوت السكنية، والشقق السكنية من فرض ضريبة عليها من عدمه.

وأوضح الحساب أن تأجير البيوت السكنية، والشقق السكنية‏ معفى من ضريبة القيمة المضافة، كما أن تأجيرها للطلاب، مثل السكن الجامعي، معفى أيضا من تطبيق الضريبة.

وأضاف في إيضاح اليوم (الجمعة) أنه بخصوص بيع العقار السكني المستخدم من المالك، فهو لا يخضع كذلك لضريبة القيمة المضافة.

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