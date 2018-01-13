13 يناير 2018 مـ / موافق 26 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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زواج القاصرات

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الحياة تزاوج وتكاثر أم سكن ومودة لتكوين أسرة سوية مترابطة ؟؟

عندما نريد أن نحكم على مجتمع ننظر عن قرب في ثقافة الزواج بين الجنسين لديه.

ويبدو لي أنه في عقود زمنية كان ولا يزال فيها الزواج تقليديا وانتقاء مواصفات، بعيداً عن التعارف عن قرب والتوافق الفكري.

مما يؤدي انعكاسات تؤدي الى جمود العلاقة حتى تنتهي بالطلاق العاطفي او الطلاق الفعلي بعد اندثار ركام السنين ‘

ومن الكوارث للمجتمعات التقليدية المنغلقة زواج القاصرات المراهقات بظروف خاصة او جهل الاسرة والزج بالقاصرات الى عش الزوجية

وهنا يبدأ التحول المفاجئ  الذي لم يكن بالتدرج !

وخوض معركة اكثر من ان تكون حياك زوجية والخروج منها بالخسائر والضغوطات النفسية

واضرابات سلوكية من الصعب تسويتها

ويكون الرفض والإنتقام  وتحولات جذرية لتركيب الشخصية السابقة .

هناك تحولات جزئية ، وهناك تحولات فجائية،

تزويج القاصرات وعدم سن قانون لتحمل المسؤولية من اكبر الاخطاء لقانون الزواج سابقا ‘

لذلك تحدثت عن زواجات  التضحية للقاصرات

يجب الالتفات لها بشكل فعلي’

الام المراهقة  وتحديثها امرها من براثن جهل بعض فئات المجتمع الريفي ربما ‘

ويجب ايضا تثقيف المجتمعات القبلية بالقانون المؤهل لسن الزواج لتجنب الكوارث الاسرية والضحية الأم والأبناء ‘

والتكبل بالقيود السجينة

قد يكون الزواج المبكر من أعراف قبلية او ظروف أسرية  او اقتصادية والقاصرة  سلعة مباعها لاغير !

وربما لتربية سلوك القاصرة !

نطرح السؤال قبل الجواب ‘

هل لازال زواج القاصرات ؟

وماهي تبعيات واضرار هذا الزواج ؟

وماهو الإجراء حياد القضية المطروحة لحماية القاصرة ؟؟

ومن منظوري الخاص فإن زواج القاصرة

اغتصاب حدث الطفولة ومن المدمرات النفسية بتركيبة المرأة ‘

نحن حاليا عصور لافوارق بين الجنسين

والمشاركة  يجب ان يقف لها مجتمع بأكمله  لرفض زواج القاصرات وقانون صارم متبع  من قبل الدولة.

هذا ما اظنه مناسب لحماية القاصرات والتثقيف والاهتمام بالقضية بشكل جاد وصريح.

حمايه الام وتكوين أسرة  صحية التركيب النفسي والوجداني والاجتماعي.

 اختلفت الازمنة  ويبقى زواج وجدلية  القاصرات مطروحا وباقيا !!

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