أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»جامعة عفت تنظم فعالية “مخيم رائدات الأعمال لإطلاق المشاريع الناشئة” لصقل مهارات ريادة الأعمال لدى المشاركات
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