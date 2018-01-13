بلدية محافظة الدوادمي تغلق سوق الطيور العشوائي

(أنحاء) – محيا المطيري – الدوادمي : ــ
أغلقت بلدية محافظة الدوادمي بالتعاون مع مديرية الزراعة والشرطة سوق الطيور العشوائي يوم أمس الجمعة ومنعت بيع الطيور عند المساجد وذلك في إطار العمل الاحترازي في ظل وجود حالات اصابه مؤكدة في عدة مناطق بالمملكة.
وقامت اللجنة المكونة من أطباء بيطريتين ومراقبين صحيين و رجال الشرطة بإخلاء الموقع الذي يتم فيه بيع الطيور في يوم الجمعة من كل أسبوع في الثانية والنصف مساءاً وتم التأكيد على جميع اصحاب الطيور و الحيوانات المعروضة للبيع بعدم بيع الطيور حتى يتم السيطرة التامة على مرض إنفلونزا الطيور. كما تم ارشاد المواطنين بعدم شراء الطيور من الباعة المتجولين او من مصادر مجهولة للحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح مدير عام مديرية الزراعة المهندس منصور الكثيري أن توجيهات معالي وزير البيئة والمياه و الزراعة بإخلاء اسواق الطيور العشوائية يأتي كإجراء احترازي لمنع انتشار مرض إنفلونزا الطيور. في مناطق اخرى من المملكة، مؤكدا بأن تعاون المواطنين مهم و أساسي للتخلص من المرض في إسراع وقت ممكن.
وأكد مدير صحة البيئة في البلدية المراقب الصحي عبيدان العتيبي أن صلاحية البلدية تتمثل في إغلاق السوق ومنع الباعة من التواجد ومتابعت محلات طيور الزينة بشكل دوري من اجل السيطرة على مثل هذه الأمراض المعدية.
كما شدد الطبيب البيطري حسن العلق على أهمية إبلاغ جميع المتواجدين بعدم تكرار التجمع بالموقع في الأسابيع القادمة. مؤكدا على ان مثل هذا التجمعات من شأنها نقل العدوى من الطيور المصابة الى اخرى سليمة في نفس الموقع و بالتالي يكون الضرر مضاعف و الخسائر هائلة.