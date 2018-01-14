صور | “مدني الطائف” يخمد حريقا اندلع في غرفة مستودع ويخلي 9 أشخاص

(أنحاء) – متابعات :-
أخمد رجال الدفاع المدني بالطائف حريقا اندلع في مستودع بإحدى شقق الدور الأرضي في عمارة بحي الفيصلية بالحوية، حيث انتشرت الأدخنة بكثافة في جميع الأدوار، وأتى الحريق على جميع محتويات المستودع.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف، أنه تم إخلاء 9 حالات هم 5 نساء و3 أطفال ورجل واحد، تلقت 7 حالات منهم العلاج اللازم في الموقع عن طريق الهلال الأحمر، ونقلت امرأتان لمستشفى الملك عبدالعزيز وحالتهما مستقرة.
وأضاف أن المعاينة الأولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي، مهيبا بالمواطنين والمقيمين التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعدم استخدام الرديئة منها، وتوفير وسائل السلامة بالمنزل من كواشف للدخان وطفايات الحريق.