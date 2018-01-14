14 يناير 2018 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرف على ضوابط النشر الإلكتروني حتى لا تقع تحت طائلة القانون

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حذر المتحدث الرسمي في وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي من ارتكاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لواحد أو أكثر من مخالفات النشر الالكتروني دون علم، ما يعرضهم للعقوبات.

وأوضح الغفيلي أن إطلاق شخص اسم منطقة أو محافظة على حسابه الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي سناب شات وتويتر وإنستجرام‏ وغيرها يعد مخالفا للوائح النشر الإلكتروني، حيث يعتبر انتحالا لصفة رسمية.

وأضاف أن إدارة النشر الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام تعكف حاليا على إجراء مراجعة شاملة لكل لوائحها لوضع الضوابط اللازمة، لمواكبة التغيرات التي طرأت أخيرا، والتركيز على حماية حقوق الملكية الفكرية، وضبط مخالفات النشر الإلكتروني.

وأشار الغفيلي إلى أن الوزارة تهتم بما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره شكلا من أشكال النشر الإلكتروني المذكور في اللائحة، وعلى مستخدمي وسائل التواصل الالتزام بالنظام، وعدم نشر أخبار أو صور أو أحداث كاذبة أو مواد إعلامية مخالفة للتعاليم الدينية.

يذكر أن هناك مآخذ أخرى رصدها متابعون على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي منها الغش الدعائي، والتضليل الإعلاني، وكذلك، بحسب “الوطن”، تسويق منتجات على وشك انتهاء صلاحيتها، وتسويق منتجات مقلدة.

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