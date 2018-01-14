14 يناير 2018 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: اكتمال حجز أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بـ 5 محافظات في شهر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الإسكان، أمس السبت، عن اكتمال حجز 3037 وحدة سكنية من الشقق والفلل في 5 مشروعات أقيمت في جدة، والقنفذة، والمخواة، وصامطة، وصبيا، وذلك خلال شهر واحد فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، سيف السويلم، أن مشروع بوابة التحلية في جدة شهدت اكتمال حجوزاته بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الوحدات التي تم حجزها 1952 شقة، فيما بلغت الحجوزات في مشروعات “القنفذة” 511 وحدة من نوع الفلل، وإسكان المخواة 106 وحدات من نوع الفلل، وإسكان صامطة 230 وحدة من نوع الفلل، وإسكان صبيا 90‎%‎ بحجز 238 فيلا جاهزة.

وأوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير العديد من الخيارات السكنية المتنوعة أمام المستفيدين من الدعم السكني، وضخ المزيد من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجهم وتحقق رغباتهم.

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