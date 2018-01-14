14 يناير 2018 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العرفج: لو انهارت الصحف الورقية سأدخل السجن

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

نشر الكاتب أحمد العرفج مقالا بصحيفة المدينة بعنوان “يا أهل الحصافة أدركوا الصحافة”، تناول من خلاله وضع ومكانة الصحافة بالنسبة للشعوب عامة وللكتاب والمثقفين بصفة خاصة، وبخاصة الصحافة الورقية حيث تعاني هذه الأيام، مطالبا المسؤولين وكل من يهمه الأمر بضرورة مساندة وتدارك المحنة التي تمر بها.

وقال العرفج إنَّ الصَّحَافَة فِي كُلِّ دول العَالَم، هِي وَاجهة البَلَد، وهي اللِّسَان النَّاطِق، سَوَاء كَانَت هَذه الصَّحَافَة «مَقرُوءَة أَو مَسمُوعَة أَو إلكترُونيَّة»، ونَظرًا لأنَّ الصَّحافة الوَرقيَّة تُعَاني، وأَصبَحت ذَليلة بَعد عِزِّ، فإنَّ الكُرَمَاء يَقولون: (ارحَمُوا عَزيز قَوم ذَل)..!

وأضاف: “دَعونَا نُنَاشِد المَسؤولين، بأنْ يَرحموا هَذا العَزيز، ويُرسلوا لَه طوق النَّجَاة، الذي يُبقيه عَلَى قَيد الحَيَاة.. فإنَّ الصَّحَافة مَهمَا قِيل عَنهَا، هِي -بكُلِّ أَشكَالهَا- تُمثِّل نَبض الشَّارع، ولِسَان المُواطِن، وصَوت الشَّعب، رَغم مَا يَعتري هَذا الصَّوت مِن الامتِدَاد والتَّقلُّص، أَو مِن ارتفَاع هَامِش الحُريَّة أَو انخفَاضه..!”.

ودَعّم العرفج كلامه بأبيات لأَمير الشُّعرَاء وشَاعر الأُمرَاء «أحمد شوقي» حِين قَال:

لِكُلِّ زَمانٍ مَضَى آيَةٌ

وَآيَةُ هَذا الزَمانِ الصُحُف

لِسانُ البِلادِ وَنَبضُ العِبادِ

وَكَهفُ الحُقوقِ وَحَربُ الجَنَف

تَسيرُ مَسيرَ الضُحَى فِي البِلادِ

إِذا العِلمُ مَزَّقَ فيها السَدَف

وَتَمشي تُعَلِّمُ في أُمَّةٍ

كَثيرَةِ مَن لا يَخُطُّ الأَلِف

فَيا فِتيَةَ الصُحفُ صَبرًا إِذا

نَبا الرِزقُ فيها بِكُم وَاِختَلَف!!

حَسنًا.. مَاذا بَقي؟!

وختم العرفج حديثه قائلا: “بَقي القَول: إنَّني أُنَاشِد المَسؤولين، بأنْ يَحموا الصَّحَافَة مِن تيَّار المَوت، فعَنِّي أُقدِّر الوَضْع الاقتصَادي؛ المَحلِّي والعَالَمي التي تَمر بِهِ الدُّنيَا، ولَكن مَا لَم يُدرك كُلَّه، لَا يُترك جُلّه، وتَأكَّدوا أَنَّ أَهْل الصَّحَافَة يُرضيهم القَليل مِن الدَّعم، الذي يُبقيهم عَلى قَيد الحَيَاة، أَمَّا مَا يَخصُّ عَامِل المَعرفَة المُتشرِّف بالكِتَابَة إليكُم، فإنَّ الكِتَابَة هِي مَهنتي ومَصدر رِزقي، ورِزْق مَن يَعمَل مَعي، وتَأكَّدوا وتَيقَّنوا أَنَّ الصَّحَافَة إذَا أَغلَقَت أَبوَابهَا، فلَيس أَمَامي -كحَال أكثَر الكُتَّاب مِن أَمْثالي- إلَّا بَاب الإفلَاس والمُعَانَاة، الذي قَد يُؤدِّي بِنَا إلَى السِّجن -لا قَدَّر الله-..!!”.

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