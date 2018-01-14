14 يناير 2018 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسمياً.. “ييري مينا” يوقع عقده مع برشلونة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

وقع المدافع الكولومبي ييري مينا عقده مع نادي برشلونة، اليوم السبت، ليتم تقديمه أمام نحو 8000 مشجعاً في ملعب “كامب نو”.

وبرفقة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، وقع مينا (23 عاماً) عقده الذي يمتد لما تبقى من الموسم، و5 مواسم أخرى، حتى 30 يونيو 2023.

وعن مينا الذي انتقل من بالميراس البرازيلي إلى البرسا مقابل 11.8 مليون يورو، قال بارتوميو: “ييري منا لاعب يتمتع بموهبة كبيرة وسيمتع مشجعي الفريق خلال السنوات المقبلة”.

وعقب توقيع العقد خرج مينا لـ”كامب نو” ليتم تقديمه أمام الجماهير.

وقام مينا بخلع حذائه والصلاة تعبيراً عن امتنانه، ثم قام بعدة حركات بالكرة أمام الجماهير الذي كان بينهم العديد من الكولومبيين الذين حملوا أعلام برشلونة.

وظل مينا أكثر من 10 دقائق على الملعب مرتدياً قميصاً يحمل اسمه، لكن بدون رقم، والذي قد يكون 14 إذا رحل الأرجنتيني ماسكيرانو عن النادي في سوق الانتقالات الشتوية كما هو متوقع.

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