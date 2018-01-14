14 يناير 2018 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشهد مؤثر.. لحظة وداع عائلة سعودية لخادمة بالمطار عملت لديهم 33 عاماً

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثراً، يظهر وداع أسرة سعودية لخادمتها بالمطار، بعد عملها لديهم لمدة طويلة.

ويظهر المقطع مواطناً سعودياً يدفع عاملة منزلية مسنَّة بالمطار على كرسي متحرك لإنهاء إجراءات سفرها، فيما تقوم عائلته وأطفاله بوداعها، حيث انهمرت دموع العاملة متأثرة بالموقف.

وقال ناشطون إن العاملة عملت لدى العائلة لأكثر من 33 عاماً، ساهمت خلالها في تربية وتعليم أبناء الأسرة، مشيدين بوفاء العائلة وحسن معاملتهم للعاملة، مطالبين بنشر المقطع للتأكيد على حسن العلاقة بين العائلات السعودية ومخدوميها.

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