صور | محمد بن زايد يستقبل وزير الداخلية أثناء زيارته للإمارات

(أنحاء) – متابعات :-
استقبل ولي عهد إمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وزيرَ الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أثناء زيارته إلى الإمارات.
ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد، وتمنياتهما لحكومة وشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.