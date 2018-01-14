14 يناير 2018 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عائض القرني يوجه رسالة لمستخدمي مواقع التواصل حول متابعة المشاهير

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

طالب الشيخ عائض القرني، خلال مقطع فيديو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم متابعة التافهين من المشاهير، واستبدال ذلك بمتابعة المبدعين ومَن يقدمون الخير.

وحذر القرني محبي مواقع التواصل من شغل أنفسهم وأوقاتهم بتفاهات الآخرين أو بتفاهات التافهين ممن لا يقدمون شيئاً أو خيراً أو فضيلة أو حكمة، داعياً إلى متابعة وتشجيع الرائعين والمبدعين الذين يقدمون خيراً للدين والوطن والإنسانية والمجتمع.

وقال: “إن العجيب في الأمر هو حرص بعض المشاهير على تقديم التفاهات ورسم حياتهم الشخصية من خلال نشر تصرفاته الرعناء وسخافاته وصغائره، مثل مسافر على البحر أو أشرب البيبسي أو أكل الكبسة”.

وأبدى القرني تعجبه من قيام البعض بمساعدة هؤلاء على الشهرة وتحويلهم إلى قدوة، قائلاً: “علينا عدم مساعدة التافه في مواصلة التفاهات واستخدام عقولنا وأوقاتنا ليكون مشهوراً، فهو لا يستحق الشهرة أو المتابعة والنشر”.

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