14 يناير 2018 مـ / موافق 27 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع الحكومة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أفاد مسؤول رفيع المستوى بأن الأمير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

وأضاف المسؤول أن الأمير الوليد عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعى العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية أمس السبت إن الأمير عرض تقديم “تبرع” للحكومة السعودية مع تفادى أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط، حسب “رويترز”.

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